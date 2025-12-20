大手保険会社の日本生命は、来年度の営業職員の賃金を平均で6％程度引き上げる方針です。賃上げが行われれば、営業職員の賃上げは2023年度以降4年連続になります。日本生命は、人件費として新たに100億円を超える資金を投入する予定です。また営業職員の初任給も引き上げる予定で、地域ごとに差はありますが最大で1万6000円の引き上げになるということです。賃上げを行う背景について日本生命は「営業職員の定着や人材確保のほか、