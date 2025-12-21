ともに全国出場を果たした双子の姉・伊藤美喜（右）と弟・優喜の姉弟＝京都市内２１日、京都市で行われた全国高校駅伝。神奈川からは３校が出場し、橘高の伊藤美喜（女子５区）と、東海大相模高の伊藤優喜（男子６区）が「双子出場」を実現させた。ランナーとして別々の道をたどってきたが、最後はそろって都大路を駆け抜け、「やっとこの舞台に立ち、２人とも走ることができた。お互いによくやった」とはにかんで健闘をたたえ合