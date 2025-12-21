お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。テレビやラジオで“絶対言ってはいけない”ことについて語る場面があった。「子供へのクリスマスプレゼント」という話題になると、「デンジャラス」の安田和博は「ちょっと大きくなっちゃってね…“サンタさんじゃないんでしょ?”っていうニュアンスが出ちゃってるね」と語る。これ