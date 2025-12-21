漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、初めて決勝に進んだ「たくろう」が初優勝を飾り、賞金1000万円を獲得した。ファーストラウンド2位でファイナルラウンドに進出したたくろう。2本目のネタは、ビバリーヒルズに住んでみたいきむらバンド（35）が、アメリカドラマの吹き替えのようなセリフ回しで無茶ぶり。赤木裕（34）が「ジョージ」としてそれっぽい返答で掛け合いを繰