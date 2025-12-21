（資料写真）２１日午後２時４０分ごろ、東京都町田市の小田急小田原線鶴川駅で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、同線新百合ケ丘─町田間で約２時間にわたって運転を見合わせた。上下線計６１本が運休するなどして約４万１千人に影響した。