フィギュアスケートの世界女王・島田麻央（木下グループ）に対し、日本のエースからエールが送られた。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねる全日本選手権最終日（２１日、東京・国立代々木競技場）のフリーでは、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。２本目の４回転トーループは転倒したが、１４８・７５点、合計２２８・０８点で２位に入った。演技後には「去年はこの演技だったらうれしかっ