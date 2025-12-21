◆第４８回名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（１２月２４日１９時２０分発走、名古屋競馬場・ダート２０００メートル）昨年から施行時期が変わりハンデ戦となったダート重賞に出走する１０頭の枠順が１２月２１日、確定した。２０〜２３年の４連覇を含む過去５勝の川田将雅騎手とコンビを組むカズタンジャー（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は７枠７番に決定した。前走でブラジルＣを制したアピーリングルック（牝４歳、美