◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会は最終日。女子フリーが行われ、ショートプログラム１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５４・９３点、合計２３４・３６点で優勝し、５連覇を達成した。坂本の一問一答は以下の通り。―最後の全日本を終えて。「演技している最中は本当に演技に集中して、最後