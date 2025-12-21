漫才頂上決戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」の決勝戦が２１日、都内で開催され、たくろうが２１代目王者に輝いた。史上最多エントリーとなる１１５２１組の頂点に立ち、賞金１０００万円を獲得した。ファーストステージでは、エバースが８７０点、たくろうは８６１点、ドンデコルテが８４５点を記録していた。