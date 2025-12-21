漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、初めて決勝に進んだ「たくろう」が初優勝を飾り、賞金1000万円を獲得した。たくろうは今年が結成9年目。ボケの赤木裕（34）、ツッコミのきむらバンド（35）ともに前のコンビを解散し、16年にコンビを結成した。NSC大阪校の出身で、同期はオダウエダ、カベポスターなど。ボケの赤木は大の野球好き、赤木の憧れのイチローと、きむらが