AirJapanは、「空の上の祭典3連弾」を12月23日から2026年3月28日まで実施する。クリスマスと年末年始には「クリスマス＆お正月の空の旅メモリー」として、客室乗務員がinstaxチェキで乗客の機内での様子を撮影するほか、1月16日から30日までは「日本のお酒試飲会」を実施し、機内販売している社員選定の日本酒やワインを20歳以上の利用者に無料試飲で提供する。2月9日から3月28日まで「AirJapanガチャ」を実施し、旅の記念品を提供