史上最多となる1万1521組がエントリーしたM-1グランプリ2025の決勝戦が21日に開催され、お笑いコンビ「たくろう」が21代目王者に輝きました。【映像】たくろうが初優勝優勝した瞬間、驚きを隠せない2人。きむらバンドさんは「漫才やってきて本当に良かったです」赤木裕さんは「来年は出ませーん」とコメントしました。2016年結成のたくろう。初の決勝進出で漫才日本一の称号を手にしました。（『ABEMA NEWS』より）