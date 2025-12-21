＜M−1グランプリ2025＞◇決勝◇21日◇テレビ朝日結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝が行われ、たくろうが第21代王者に輝いた。エバース、ドンデコルテとの最終決戦を制した。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。ファーストラウンドで470点をたたき出し、1位通過していたエバースは最終決戦で1票も入らず3位だった。エバースはファーストラウンドで、「ルンバ車」を披露。免許を