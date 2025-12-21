巨人からオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）に派遣されていた石塚裕惺内野手、荒巻悠内野手、代木大和投手、田村朋輝投手が帰国した。４選手は１１月からアデレード・ジャイアンツのメンバーとして約１か月半戦った。石塚は今ＷＬで２１試合に出場し打率３割１分８厘、１６打点、３本塁打、出塁率４割２分の好成績を残した。「ちょっと寂しいです。本当に良くしてもらったので、すごく名残惜しい気持ちとかもありますし