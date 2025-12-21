私はアキナ（32）。今日は娘のカオリ（小学1年生）と、娘の友だちのスズカちゃん（小学1年生）、そしてママ友のミサちゃん（31）、弟のマコトくん（5）でお出かけをしました。私の車で私の運転です。ミサちゃんの家に到着してからもマコトくんはDVDの続きが観たくて車からなかなか降りません。そうこうしているうちに対向車が来て、すれ違えない狭さだったため、マコトくんを車に乗せたまま車を少し移動させたら、車とすれ違うとき