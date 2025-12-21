◆NTTリーグワン3部ルリーロ福岡20―33狭山（21日、福岡・久留米総合スポーツセンター陸上競技場）ルリーロ福岡は狭山とのホーム開幕戦で奮闘したものの、後半に突き放されて開幕2連勝を逃した。前半2分にSO松尾将太郎のPGで先制。同8分にもWTBアマナキ・リサラが初戦から2試合連続となるトライを左隅に決めるなど、14―15とほぼ互角の戦いで折り返した。後半に入ってもスクラムなどのセットプレーや接点の攻防で相手を