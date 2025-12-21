「グランプリ・ＳＧ」（２１日、住之江）１号艇の桐生順平（３９）＝埼玉・１００期・Ａ１＝が勝利。イン速攻で２０１７年以来８年ぶり２回目のグランプリ制覇を成し遂げ、優勝賞金１億１０００万円を獲得した。２着には２号艇の関浩哉（群馬）、３着には５号艇の茅原悠紀（岡山）が入った。桐生が８年ぶりの美酒に酔いしれた。今年は賞金ランク４位でグランプリに参戦。枠番抽選にも恵まれたトライアル２ｎｄを???着とまと