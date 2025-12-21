「グランプリシリーズ・ＳＧ」（２１日、住之江）１１Ｒで行われたグランプリシリーズ優勝戦は昨年のグランプリ覇者で１号艇の毒島誠（４１）＝群馬・９２期・Ａ１＝がイン逃げで通算１０回目のＳＧＶを決めた。昨年のグランプリ覇者がシリーズ戦で意地を見せた。毒島が勝ち取った絶好枠から逃げてＶ。これが１０回目のＳＧ制覇（ナイターＳＧは８回目）。「足は節間の中で一番いい状態だったと思う。目標にしていたので良か