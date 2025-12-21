瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８が２１日、広島県・ＢＬＵＥＬＩＶＥＨＩＲＯＳＨＩＭＡでライブツアー追加公演とクリスマスライブを開催。来年３月４日に１３ｔｈシングル（タイトル未定）を発売することと、合わせて表題曲の選抜メンバーを発表し、中村舞（２６）がシングルとしては初となる単独センターに決定した。１部では、８月１０日に東京・ヒューリックホール公演を皮切りに、広島、山口