ウインターリーグに参戦していた24年ドラフト1位の石塚裕惺内野手、同3位の荒巻悠内野手、育成の田村朋輝投手、代木大和投手が羽田空港着の航空機でオーストラリアから帰国した。石塚は「いろんなピッチャーを体験できたので、そういった部分ではいい経験させてもらえたなと思います」と充実した表情で1カ月半の武者修行を振り返った。「環境が違うんで、その環境の中で結果を出せるような取り組みを1カ月半通してやっていけた