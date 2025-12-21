＜M−1グランプリ2025＞◇決勝◇21日◇テレビ朝日結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝が行われ、たくろうが第21代王者に輝いた。エバース、ドンデコルテとの最終決戦を制した。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。決勝にはヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうに、敗者復活戦を勝ち抜いたカナメストーン