任期満了に伴う竹原市長選は21日に投開票が行われ、無所属新人で元竹原市議の平井明道氏（46）が初当選を果たしました。竹原市選挙管理委員会によると投票率は53.33%で、前回を3.01ポイント下回りました。●竹原市長選挙開票結果当選平井明道（無・新） 5886票落選今栄敏彦（無・現） 4381票【2025年12月21日】