元日よる6時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲスト陣 総勢30人以上が童心にかえって全力で遊ぶ3時間！👑サイズの晩餐これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚目利きゲーム！優れたサイズ感覚をもっているのは一体誰だ！？👑回転レシーブ球児超高速回転するモノを当てる動体視力が試される新感覚ゲームご褒美グルメをかけて全員正解に挑む！👘