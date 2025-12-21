アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は21日、フランスのバルディゼールで女子スーパー大回転第2戦が行われ、ソフィア・ゴッジャ（イタリア）が1分20秒24で今季初勝利、通算27勝目を挙げた。0秒15差の2位はアリス・ロビンソン（ニュージーランド）、3位はリンゼイ・ボン（米国）だった。（共同）