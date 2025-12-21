NNNと読売新聞が今月19日から21日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は、先月の調査からほぼ横ばいの73パーセントでした。世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査からほぼ横ばいの73パーセント、「支持しない」と答えた人は14パーセントでした。支持する理由については「政策に期待できる」が29パーセント、「総理に指導力がある」が24パーセント、「総理が信頼できる」「他によい人がいない」が