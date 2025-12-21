W杯ジャンプ女子個人第10戦での丸山希の飛躍＝エンゲルベルク（Keystone提供・AP＝共同）【エンゲルベルク（スイス）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は21日、スイスのエンゲルベルクで個人第10戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）は239.6点の6位だった。1回目は112メートルで14位と出遅れ、2回目は131.5メートルで順位を上げたが、表彰台には届かなかった。ニカ・プレ