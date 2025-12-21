◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２１日、スイス・エンゲルベルグ）女子個人第１０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、２０日の第９戦で５勝目を挙げた個人総合首位に立つ丸山希（北野建設）が、合計２３９・６点で６位にとどまった。今季１０戦で表彰台を外したのはこれで２度目。１回目に１１２メートルと飛距離を伸ばせず１４位と出遅れた。２回目はＫ点（１２５メートル）を越える１３１・５メートルの