漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。初の決勝進出のドンデコルテは８番手で登場。見事３位でファーストラウンドを突破した。エバースとたくろうとの最終決戦では、ツッコミの小橋共作とボケの渡辺銀次が「自転車に乗った街の名物おじさん」ネタで爆笑を誘い、司会の今田耕司を「もうツボで」と悶絶させていた。