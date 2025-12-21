ボートレース住之江のSG「グランプリシリーズ」は21日、最終日11Rで優勝戦が行われ、毒島誠（41＝群馬）が逃げ切って1着。昨年のグランプリ（以来）、区切りのSG10勝目を達成した。強い毒島が帰ってきた――。初日からオール3連単の抜群の安定感で予選をトップ通過。準優もインから圧勝してファイナル絶好枠を勝ち取った。迎えた優勝戦。ピット離れで遅れた宮地が回り込み進入は1253/46の4対2。インからコンマ12のトップSを