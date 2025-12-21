漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。最終10番手で登場したママタルトが初の決勝進出を逃した。ママタルトは神社を中心に据えた漫才を披露。武器である檜原洋平の長尺ツッコミを駆使するも、力及ばずの823点で9位。昨年10位だった。出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターとして大相撲第74代横綱の豊昇龍が出演していた。大鶴肥満は身長182センチ、公