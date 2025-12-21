昨年までM−1グランプリ連覇の令和ロマンが21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された「M−1グランプリ2025」に生出演し、高比良くるま（31）が今年のオンラインカジノ騒動で自虐を口にする場面があった。前年優勝者として、トロフィーの返還に訪れた2人。松井ケムリは「見るのが一番楽しいですね」と、重圧から解放された高みの見物を楽しんだ。10組の戦いを見終えたくるまは、隣で見ていた大相撲の横綱・豊昇龍に言及。