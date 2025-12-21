All About ニュース編集部は11月18〜20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『ハリー・ポッター』に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「ハリー・ポッターを演じてほしい日本人俳優」ランキングを紹介します。主人公のハリー・ポッターは、幼い頃に両親を亡くし孤独に育ちながらも、勇気と正義感を持つ少年。額の稲妻型の傷痕がトレードマークで、物語を通してたくましい魔法使いへと成長していきます。