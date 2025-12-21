「友達に『変』って言われた」「仲間外れにされた」--。子どもが傷ついて帰ってきたとき、親としてなんと声をかければいいのか、胸が痛む瞬間です。下手に慰めてもいいのか、それとも強く言い返すべきなのか……悩みますよね。モンテッソーリ講師の丘山亜未さんは、著書『１分だけ子どもを待ってみるモンテッソーリ流子どもの才能を伸ばす１００の小さなこと』（青春出版社）で、「言葉そのものよりも、それをどう意味づけるか