米西海岸のカリフォルニア州サンフランシスコ市で現地時間12月20日、広域停電が発生して住民約12万5000人が影響を受けました。この停電により交通渋滞が発生し、一部企業が操業を一時停止する事態になりました。エネルギー供給会社であるパシフィック・ガス・アンド・エレクトリック（PG&E）によると、停電は同市のかなり広い範囲に影響を及ぼしています。現在も、大部分の地域では停電の原因が明らかになっていません。サンフ