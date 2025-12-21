天皇皇后両陛下と愛子さまは、戦時中の東京を撮影した写真展を鑑賞されました。21日午後6時ごろ、両陛下と愛子さまは、東京・千代田区の「昭和館」に到着し、出迎えた上野厚労大臣らと挨拶を交わされました。「昭和館」は、戦争の記憶を継承するため1999年に厚生労働省が設置した施設で、現在「戦後80年」の節目にあたり、戦時中の衣食住に関する写真などが多数展示されています。ご一家は、展示室で東京大空襲などに関する写真を