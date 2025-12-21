漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。ファーストラウンド１０組のネタ披露が終わり、最終決戦に進む３組はエバース、たくろう、ドンデコルテに決まった。ここまでの採点で厳しめの点数が多かったのが哲夫（笑い飯）。審査員９人の中で平均点は９１・７と最も低かった（最も高かったのは海原ともこの９４・８点）。ファーストラウンドの最後に登場