大阪府の吉村洋文知事が、豪華芸能人らとのショットを披露し、話題を呼んでいる。吉村知事は２１日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なニット姿で豪華芸能人らとのショットを多数公開し、「２３日、さんま御殿、みてやで」とファンに呼びかけた。この投稿にファンからは「もー、俳優さんの域ですよ、知事」「もう録画予約してまーす」「もちろん見るで」「知事華がある」「誰と並んでも吉村知事がカッケー」「芸能人と並