漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。昨年の決勝では最下位だったママタルトは最後に残った１０番手で登場。既にバラエティー番組などで人気者の大鶴肥満と檜原洋平の２人は司会の上戸彩の「待ちに待ったママタルトの登場です」のかけ声のもと登場。大鶴の巨体を生かした初詣のネタで爆笑を誘った。結果は９位と昨年より一つ順位をあげ「１個