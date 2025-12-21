「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、今季限りで現役引退を表明しているＳＰ首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝はフリー１５４・９３点、合計２３４・３６点をマークし、１９８５年から８連覇した伊藤みどりさん以来史上５人目となる５連覇を達成。日本女子初の３大会連続五輪代表入りを決めた。普段は厳しい中野園子コー