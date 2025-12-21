【ワシントン＝阿部真司】ロイター通信によると、米国がとりまとめを目指すロシアとウクライナの和平案を巡り、米露の交渉団が２０日、米フロリダ州で会談した。ロシアとウクライナで隔たりの大きい領土問題などについて議論したとみられる。２１日も協議を継続する。米側はスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿のジャレッド・クシュナー氏、露側はプーチン大統領に近いキリル・ドミトリエフ大統領特別