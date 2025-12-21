起立性調節障害は、自律神経の調節機能の乱れから、朝なかなか起きられないなどの不調をきたす病気です。 学童や思春期のお子さんに多く、この病気が不登校の原因となっていることもあります。 またこの病気の症状は周囲の理解を得にくく、本人は辛い思いをしているのに、ただダラダラ怠けていると思われたり、夜更かしで朝起きられないだけと思われたりなど、誤解を招くこともあります。 今回はこの病気について、早期発見のポ