「ノルディックスキー・ジャンプ女子Ｗ杯」（２１日、エンゲルベルク）個人第１０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、２０日の第９戦を制した丸山希（北野建設）は合計２３９・６点で６位に終わった。１回目が１１２メートルと伸ばせず１４位と苦しいスタート。２回目に１３１・５メートルを飛んで意地を見せたが及ばなかった。日本勢は勢藤優花（オカモトグループ）の５位が最高。１回目に１２６メートルを飛ん