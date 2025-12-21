「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われた。会場にはともに３回転アクセルを得意とし、全日本優勝９度の伊藤みどりさん、同じく優勝６度の浅田真央さんが、並んで観戦する姿が。最終組の滑走前に場内の大型ビジョンに２人が映ると、大きな歓声がわき起こった。２人は五輪出場をかけた選手たちの滑りを見届け、最後に滑った坂本花