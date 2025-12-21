お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、初めて買った○○について語る場面があった。「第76回NHK紅白歌合戦」に歌手・久保田利伸の出場が決まったことを報告した有吉。「私が中学生の頃、初めて買ったCDアルバムが久保田利伸さんでしたから。最高ですよね!」と声を弾ませていた。また、初めて買ったカセットテープについて