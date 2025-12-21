発射地点に移動するH3ロケット8号機＝21日夜、鹿児島県の種子島宇宙センター宇宙航空研究開発機構（JAXA）は21日、日本版衛星利用測位システム（GPS）を構成する「みちびき5号機」を搭載したH3ロケット8号機を、鹿児島県の種子島宇宙センターの組立棟から約400メートル離れた発射地点に移動させた。打ち上げは22日午前10時51分。当初は17日の打ち上げ予定だったが、直前に地上設備の異常が分かり延期されていた。問題の設備は