「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、年齢制限のため五輪選考外ながらの島田麻央（１７）＝木下グループ＝はフリー１４８・７５点、合計２２８・０８点で２年連続２位となった。５連覇の坂本には敗れたが、国内大会のため参考記録ながら今季の世界最高得点。０３年の安藤美姫以来２２年ぶりのジュニアカテゴリーの選手による優勝