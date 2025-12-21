【高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル】鹿島アントラーズユース 1−1（PK：3ー2） ヴィッセル神戸U-18（12月21日／埼玉スタジアム2002）【映像】「絶品キックフェイント」からゴラッソ鹿島アントラーズユースで背番号10を背負うMF平島大悟が、ファインゴールを叩き込んだ。相手DFを手玉にとるキックフェイントからの一撃にファンたちが歓喜している。12月21日の高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ フ