横浜との神奈川ダービーを制した相模原フィフティーン＝ギオンス（立石祐志写す）ラグビーのＮＴＴリーグワン１部は２１日、相模原ギオンスタジアムなどで第２節４試合を行い、相模原−横浜の「神奈川ダービー」は、１７−１０で相模原に軍配が上がった。相模原は今季初勝利で、横浜は２連敗。相模原は前半８分、１２分にＳＨ岩村が連続トライをマーク。１２−５の後半１１分にはフランカー吉田が密集からトライを決め、最終