野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、2026年4月29日に東京・大手町三井ホールにて初のホールワンマンライブを開催することを発表した。Meg Bonusは本日21日に自身初となるワンマンライブを新宿MARZで開催。11月に配信リリースした『LOSS』の収録曲もバンドセットで披露され、“Meg Bonusの現在地”を最大限に表現したMCなしのライブパフォーマンスとなった。ホールワンマンライブのチケット最速先行受付は本日よりスタート