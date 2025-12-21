神はサイコロを振らないによる書き下ろし新曲「The Ssyba」（ザ・シヴァ）が、12月28日(日)21時からTBS系で放送の 福山雅治主演ドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE/TRUTH」の挿入歌に起用されることが決定した。さらに楽曲はドラマ放送後の12月29日(月)0時00分より配信リリースされる。本ドラマは12月24日(水)に全国公開される映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』公開を記念した完全新作スペシャルドラマ。2023年のTBS系日